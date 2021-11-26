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Экономика / ЖКХ

Гордоканал предупредил о возможном отключении воды на двух улицах Пскова 26 ноября

26 ноября 2021 года, 09:41

26 ноября временно без водоснабжения могут остаться псковичи, проживающие на улице Инженерная и Индустриальная. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Гордоканал предупредил о возможном отключении воды на двух улицах Пскова 26 ноября

Источник: pixabay.com

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе, отключение воды возможно в многоквартирных домах № 2а, 2б и 4а по улице Индустриальной и № 16 по улице Инженерной.

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