Гордоканал предупредил о возможном отключении воды на двух улицах Пскова 26 ноября

26 ноября временно без водоснабжения могут остаться псковичи, проживающие на улице Инженерная и Индустриальная. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
26 ноября временно без водоснабжения могут остаться псковичи, проживающие на улице Инженерная и Индустриальная. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе, отключение воды возможно в многоквартирных домах № 2а, 2б и 4а по улице Индустриальной и № 16 по улице Инженерной.