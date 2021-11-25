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Экономика / ЖКХ

Взносы на капитальный ремонт вырастут в Псковской области в 2022 году

25 ноября 2021 года, 16:41

Депутаты Псковского облсобрания приняли ежегодное постановление о согласовании минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Профильный орган исполнительной власти по утверждённой методике и с учётом принципа доступности платежа для граждан провел расчёты по жилым домам с лифтами и без них.

8,56 руб. за квадратный метр общей площади квартиры в домах без лифта будет платить собственник в 2022 году, что на 1 руб. 20 коп. больше, чем в 2021 году.

В многоэтажках с лифтом собственник должен будет платить 9,78 руб. на квадратный метр, что также больше на 1 руб. 20 коп., чем в этом году. Экономически обоснованный размер взноса на капитальный ремонт составлял бы 55,35 руб. за жилплощадь без лифта и 63,28 руб. за жилплощадь с лифтом.

Для некоторых категорий граждан по данному обязательному платежу на региональном уровне установлены льготы. К ним относятся одинокие пенсионеры в возрасте 80 лет и старше, которые освобождаются от оплаты капремонта; одинокие граждане, достигшие 70-ти лет, которым предоставлена скидка в 50%; ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, граждане, имеющие детей-инвалидов, дети-инвалидов, которые могут получить компенсации за расходы на капремонт.

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Комментарии

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Бабулечка
17:23 25.11.2021

Экономически обоснованный 63 рубля, допишите,что эта сумма с метра квадратного, и для тех,кто получает неплохие зарплаты,занимая должности и на работе и в заксобрании. Вы принимаете антинародные законы,в том числе по кукодам. Заксобрание Южной Осетии отклонили кукоды. Уважение таким народным избранникам. На Псковщине,которую освободили в 1943 году от фашизма наши деды,не жалея жизни, некоторые из их предков поддержали товарный ярлык, и от имени населения области рапортуют наверх о "достижениях"

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