Медаль Александра Невского учредили в Псковской области

Инициативу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об учреждении новой региональной награды – медали Александра Невского поддержали депутаты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. Закон приняли на третьей сессии облсобрания.

Медалью, созданной в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, россиян будут награждать за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области; патриотическое, духовное и нравственное воспитание; развитие экономики, культуры, спорта, науки, образования, здравоохранения, волонтёрства и других общественно значимых сфер деятельности на территории Псковской области.

Медаль Александра Невского в иерархии региональных наград займет место между медалью «За заслуги перед Псковской области» и медалью «Родительская слава». Единовременное государственное пособие при награждении медалью выплачиваться не будет.