Депутаты Псковского облсобрания поддержали законопроект о QR-кодах

Псковское областное Собрание депутатов поддержало проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подразумевающий введения обязательных QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Законопроект подразумевает, что посещать массовые мероприятия, общепит, культурные учреждения и места розничной торговли можно будет с предъявлением либо QR-кода о прививке; либо документа, о том, что человек переболел ковидом; либо медотвода от вакцинации. Решение об использовании системы QR-кодов и местах ее использования будет принимать руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта.

В аптеках, продуктовых магазинах и магазинах с товарами первой необходимости документов не понадобится. Требование о предъявлении одного из трех документов не будет распространяться на детей и подростков. Ограничительные меры в законопроекте предполагают действие до 1 июня 2022 года.

Против законопроекта высказались оппозиционные фракции.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Алексей Севастьянов сообщил, что QR-коды нужны для посещения многих мест уже пару месяцев, и добавил, что это временные неудобства, которые связаны с отсутствием у граждан осознанного отношения к вакцинации. Он также напомнил, что ежедневно от коронавируса в стране умирают более 1 тыс. человек.

Председатель регионального парламента Александр Котов напомнил, что вакцинировавшиеся через полгода уже теряют иммунитет в случае, если не прошли ревакцинацию, и попадают в больницу. По его словам, до сих пор не удалось достичь коллективного иммунитета, потому что у граждан нет сознательности. Председатель регионального парламента отметил, что в многих регионах РФ уже ввели посещение определенных мест по системе QR-кодов, в том числе и в Псковской области. Александр Котов также добавил, что в Псковскую область регулярно в равномерных количествах поступает вакцина. Но при этом ежедневно люди умирают, а реанимационные койки заполнены.

«Это очень мягкая, но необходимая мера в нашей стране. Это, возможно, подвигнет людей к вакцинации. Опасность далеко не миновала, и в этой ситуации мы как орган законодательной власти наравне с губернатором несем ответственность за то, что происходит в регионе», – объяснил спикер, призвав поддержать законопроект.

Главврач Псковской областной инфекционки, депутат облсобрания Анастасия Повторейко сообщила, что QR-код является единственным мотивирующим методом, способствующим вакцинации граждан.

«Если мы вместе не объединимся, наверное, все наши действия не имеют смысла. Это проблема не только больниц, но и нас с вами, на нашей ответственности жизни наших сограждан», – сказала Повторейко. Главврач также заявила, что готова принять сомневающихся в необходимости вакцинации в инфекционной больнице.

Проект федерального закона поддержали 20 депутатов регионального парламента. Против оказались двое, воздержался один депутат.