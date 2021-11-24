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Общество

Вторая часть телепрограммы «Страна чудес» про Псковскую область выйдет 28 ноября

24 ноября 2021 года, 13:56

28 ноября в 10.50 на телеканале «ТВ Центр» покажут вторую часть программы «Страна чудес» про Псковскую область. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Вторая часть телепрограммы «Страна чудес» про Псковскую область выйдет 28 ноября

Первый выпуск программы о путешествиях про Псковскую область вышел на федеральном канале 14 ноября. В рамках него ведущая Ирина Бажанова попробовала псковского снетка, узнала, как связан Александр Куприн с Псковом, познакомилась с псковским говором, побывала в Кремле, Довмонтовом городе, у Покровской башни, а также посетила псковских кузнецов.

Телепрограмма «Страна чудес» – это проект о путешествиях по России. Его основной задачей является поиск всего самого интересного на просторах нашей страны. Авторы программы дают советы путешественникам и знакомят зрителей с достопримечательностями российских городов.

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