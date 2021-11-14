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Общество

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

14 ноября 2021 года, 13:03

«Любуемся Псковом, какой большой город, точно Париж. Весь обнесен стенами, за ними красуются церкви, словно густой лес», – этими словами секретаря польского короля ведущая программы «Страна чудес» Ирина Бажанова начала новый выпуск, посвященный Пскову. Программа вышла в эфир 14 ноября на телеканале «ТВ Центр».

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»

«О славном воинском прошлом в Пскове туристу невозможно забыть ни на минуту. Повсюду в центре величественные стены оборонительных сооружений из кирпича и белого известняка, придающие русскому городу вид европейский. Впрочем, до Европы из Пскова всего-то час езды», – рассказала Ирина Бажанова.

По словам ведущей, сегодняшний Псков похож на огромную декорацию: белые храмы, яркая зелень, идиллический пейзаж. И это несмотря на то, что еще на рубеже XXI века его вид был «мягко говоря поношенный». «Не мудрено, что кинематографисты слетаются сюда, как пчелы на мед», – добавила она.

Ирина Бажанова также отметила, что в настоящее время с трудом верится, что опрятный Псков почти 80 лет назад страшно пострадал в Великой Отечественной войне. «Меня что удивляет, вроде бы город был разрушен во Вторую мировую войну, а так много архитектуры, видимо, XIX века сохранилось», – поделилась ведущая.

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»

В рамках программы «Страна чудес» ее ведущая Ирина Бажанова узнала, что ранее на улице Ленина в Пскове находилась редакция газеты «Псковская жизнь», куда известный писатель Александр Куприн в 1910 году отнес написанный на городском железнодорожном вокзале рассказ «В трамвае». Полученный гонорар позволил Куприну купить билет на поезд из Пскова, в который он приехал случайно, перепутав поезда, и отправиться в дальнейшее путешествие.

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»
«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»
«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»

Также ведущей рассказали о знаменитом псковском говоре, о том, чем отличается местная архитектура, и что лежит в основе псковских храмов. Кроме того, Ирина Бажанова вместе с экскурсоводом посетила Покровскую башню, являющуюся частью Окольного города и второго из пяти оборонительного кольца. Для ведущей провели экскурсию и по Псковскому кремлю и Троицкому собору, а также рассказали, почему «Довмонтов город» имеет такое название.

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»
«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»
«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»

Гуляя по Пскову, Ирина Бажанова также попробовала традиционного псковского снетка. «Быть во Пскове и не отведать снетка – непорядок», – отметила ведущая. Следующей точкой ее экскурсионного маршрута стал «Двор Подзноева», где ведущая рассказала телезрителям историю палат семьи купца Подзноева. Отведав авторскую русскую кухню в Трапезных палатах, Ирина Бажанова отправилась к местным ремесленникам.

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»
«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»
«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»

Ведущая посетила «железный сад» в Палатах Постниковых, сделанный псковскими скобарями, отправилась к местным кузнецам и попробовала себя в кузнечном мастерстве, сковав собственными руками гвоздь программы «Страна чудес». Кроме того, Ирине подарили и подкову на счастье с надписью «Псков».

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»
«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»

Из поездки в Псков ведущая также привезет варенье из морошки, купленное в Палатах Подзноева, и местную рыбку снеток из сувенирной лавки. «Буду трескать ее и вспоминать свои приключения в Пскове», – поделилась она.

«Какой большой город, точно Париж»: 14 ноября вышел выпуск телепрограммы «Страна чудес» о Пскове

Фото: скрин из программы «Страна Чудес»

«Удивительный все-таки город Псков. Мало где история так явно влияет на современность: подковы, кузнецы, палаты, трапезные. Все это здесь естественно и не отдает сусальной позолотой на потребу туристам. Настоящее, тяжеловесное, русское. Заподлинно, как говорили в XIX веке. Так что если ехать за этим самим русских духом, то сюда. Не пожалеете», – заключила ведущая Ирина Бажанова.

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