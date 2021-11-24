О возможном отключении водоснабжения на двух улицах Пскова 24 ноября предупредил Горводоканал

24 ноября временное отключение водоснабжения возможно в домах жильцов, проживающих на улицах Яна Фабрициуса и Ижорского Батальона в Пскове. Об этом сообщает псковский Горводоканал в своей группе «ВКонтакте».
24 ноября временное отключение водоснабжения возможно в домах жильцов, проживающих на улицах Яна Фабрициуса и Ижорского Батальона в Пскове. Об этом сообщает псковский Горводоканал в своей группе «ВКонтакте».
В связи с проведением ремонтных работ временно отключить воду могут в домах № 45 по улице Ижорского Батальона и № 3а/13 по улице Яна Фабрициуса.