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Общество

Назначен новый руководитель УФСБ России по Псковской области

23 ноября 2021 года, 16:49

Виктора Швырева назначили новым руководителем УФСБ России по Псковской област указом президента России от 11 ноября 2021 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Назначен новый руководитель УФСБ России по Псковской области

Фото: Андрей Степанов

Виктор Швырев родился в 1971 году. Служил в органах безопасности с 2000 года. До 2017 года был на оперативных и руководящих должностях в УФСБ России. В УФСБ России по Ставропольскому краю занимал должность заместителя начальника Управления, оттуда и перебрался в Псков.

Предыдущего начальника управления Алексея Кальяна перевели к новому месту службы.

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