Назначен новый руководитель УФСБ России по Псковской области

Виктора Швырева назначили новым руководителем УФСБ России по Псковской област указом президента России от 11 ноября 2021 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Виктор Швырев родился в 1971 году. Служил в органах безопасности с 2000 года. До 2017 года был на оперативных и руководящих должностях в УФСБ России. В УФСБ России по Ставропольскому краю занимал должность заместителя начальника Управления, оттуда и перебрался в Псков.

Предыдущего начальника управления Алексея Кальяна перевели к новому месту службы.