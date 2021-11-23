Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Почти 850 ноутбуков поступили в школы Псковской области по нацпроекту

23 ноября 2021 года, 11:28

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 30 школ Псковской области поступили 840 ноутбуков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. На закупку ноутбуков и многофункциональных устройств из консолидированного бюджета было выделено свыше 47 млн рублей.

Почти 850 ноутбуков поступили в школы Псковской области по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Данное техническое оборудование поможет обеспечить все необходимые условия, которые позволят педагогам и обучающимся получать постоянные доступ к современному цифровому образовательному контенту. Новые ноутбуки будут активно использоваться во внеурочной деятельности, образовательном процессе и проведении мероприятий. Кроме того, с их помощью будет вестись подготовка учеников к различным конкурсам и олимпиадам.

Новые ноутбуки также позволят школьникам принимать участие в сетевых региональных образовательных программах. Многие из которых реализуются детскими технопарками «Кванториум» в Пскове и Великих Луках, а также в центрах цифрового образования детей «IT-куб».

Кроме того, данное оборудование может использоваться педагогами и для дистанционного повышения квалификации и проведения форм государственной итоговой аттестации учащихся. В частности, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других. Также ноутбуки позволят организовать образовательный процесс в дистанционном формате обучения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ушла из жизни экс-корреспондент ГТРК «Псков» Татьяна Недосекина
В Пскове после ремонта по нацпроекту принята улица Инженерная
Более 260 псковичей заразились коронавирусом за прошедшие сутки
Почти 220 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к организации тестирования на коронавирус
Подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса псковских студентов
Минимизировать задержку выезда врачей к больным коронавирусом псковичам поручил Михаил Ведерников
Николай Красиков утвержден на должность главного врача Псковского перинатального центра
В новогодние праздники изменится расписание движения поезда «Москва – Великие Луки – Псков»

Комментарии

Авторизация
No comments
Всё течёт

Общество / Здоровье
22 ноября 15:16

Всё течёт
Недооценённая опасность

Общество / Здоровье
22 ноября 15:00

Недооценённая опасность

Врач: Некоторые псковичи всё ещё считают коронавирус мифом
Международные связи

Общество
22 ноября 14:52

Международные связи

К концу зимы планируется запуск авиасообщения между Псковом и Минском