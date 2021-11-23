Почти 850 ноутбуков поступили в школы Псковской области по нацпроекту

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 30 школ Псковской области поступили 840 ноутбуков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. На закупку ноутбуков и многофункциональных устройств из консолидированного бюджета было выделено свыше 47 млн рублей.

Данное техническое оборудование поможет обеспечить все необходимые условия, которые позволят педагогам и обучающимся получать постоянные доступ к современному цифровому образовательному контенту. Новые ноутбуки будут активно использоваться во внеурочной деятельности, образовательном процессе и проведении мероприятий. Кроме того, с их помощью будет вестись подготовка учеников к различным конкурсам и олимпиадам.

Новые ноутбуки также позволят школьникам принимать участие в сетевых региональных образовательных программах. Многие из которых реализуются детскими технопарками «Кванториум» в Пскове и Великих Луках, а также в центрах цифрового образования детей «IT-куб».

Кроме того, данное оборудование может использоваться педагогами и для дистанционного повышения квалификации и проведения форм государственной итоговой аттестации учащихся. В частности, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других. Также ноутбуки позволят организовать образовательный процесс в дистанционном формате обучения.