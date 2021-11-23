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Экономика / ЖКХ

23 ноября возможно временное отключение воды на трех улицах в Пскове

23 ноября 2021 года, 09:33

23 ноября в домах жильцов, проживающих на улицах Стахановской, Юбилейной и Госпитальной в Пскове, возможно временное отключение воды. Об этом сообщает псковский Горводоканал в своей группе «ВКонтакте».

23 ноября возможно временное отключение воды на трех улицах в Пскове

Источник: pixabay.com

В связи с проведением ремонтных работ временно отключить водоснабжение могут в домах №39, 41, 41а, 43, 43б по улице Юбилейной, в домах №13а, 15, 15а, 17 по улице Госпитальной и в доме №1 по улице Стахановской.

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