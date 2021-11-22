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Общество

Автор инсталляции с Дедом Морозом на фасаде дома в центре Пскове рассказала, что готовит к этому Новому году

22 ноября 2021 года, 17:49

В преддверии 2020 года на балконе одного из домов по Октябрьской площади появился Дед Мороз-«форточник», созданный руками псковички. О том, как автор инсталляции украсит французский балкончик на этот Новый год, рассказали в «Комсомольской правде в Пскове».

Автор инсталляции с Дедом Морозом на фасаде дома в центре Пскове рассказала, что готовит к этому Новому году

Фото: Катерина Ли

По словам создательницы Деда Мороза с Октябрьского проспекта Катерины Ли, в этом году снова хочется сделать что-то интересное, но пока что только идеи, а до реализации еще далеко.

«Дед мороз планируется, но в этом году хочется, что бы он уже достиг цели и заглянул к нам в окно. Поэтому висеть он точно не будет, – сообщила Катерина Ли. – Хотелось бы ещё добавить оленей на сам балкончик, но пока не ясно, из какого материала они должны быть сделаны, что бы выдержали дождь, снег и ветер. Ну, и ветки ёлочки, и гирлянда, как само собой разумеющийся факт».

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