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Общество

В топ-лист конкурса «Вкусы России» вошли три продукта псковских производителей

22 ноября 2021 года, 13:17

В десятку отбора экспертной комиссии Минсельхоза по итогам конкурса «Вкусы России» 2021 года вошли три продукта псковских производителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В топ-лист конкурса «Вкусы России» вошли три продукта псковских производителей

Фото: пресс-служба администрации региона

В номинации «На всю страну» экспертами был признан Столбушинский сбитень, а в номинации «Вкус из глубинки» отмечены Старобуригские вяленые огурцы. Псковские заедки стали гастрономической находкой конкурса.

Всего в конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» были представлены семь продуктов псковских производителей. Также в список вошли Псковские кокоры, Печерский пряник, Псковский иван-чай и Изборская черная соль.

Организатором конкурса выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Цель «Вкусов России» – поддержка малого аграрного бизнеса и популяризация региональных брендов питания. Представить местную брендированную продукцию на конкурсе могли отраслевые союзы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и региональные органы управления АПК.

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