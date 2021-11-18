Около 10 тысяч жителей Псковской области оформили «Пушкинские карты». Об этом пишет газета «АиФ-Псков» со ссылкой на председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Программу «Пушкинская карта» инициировал президент России Владимир Путин. Стартовала она в сентябре. Оформить карту может любой желающий от 14 до 22 лет. В этом году на счёте определён лимит в три тысячи рублей, на которые можно приобрести билеты на концерты, спектакли, выставки и другие культурные события.

В Псковской области, по словам Ольги Тимофеевой, в программе участвуют уже 12 учреждений культуры, в которых по «Пушкинской карте» проведена тысяча транзакций. Больше всего билетов было приобретено в Псковскую областную филармонию, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Псково-Изборский объединённый музей-заповедник, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Великолукский драматический театр.

Планируется, что до конца года в программу войдут ещё пять учреждений культуры, остальные — в 2022 году.

Подробнее о том, как получить «Пушкинскую карту», куда можно купить по ней билет и что о новой программе думают в учреждениях культуры, читайте здесь >>>