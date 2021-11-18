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Общество

Пассажиров авиарейса из Москвы привезут в Псков на автобусе до конца дня

18 ноября 2021 года, 16:17

До конца дня в Псков из Пулково на автобусе привезут пассажиров авиарейса «Москва - Псков», вынужденно севшего 17 ноября в Санкт-Петербурге из-за природных условий в аэропорту назначения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора псковского аэропорта имени княгини Ольги Артёма Тарасова.

Пассажиров авиарейса из Москвы привезут в Псков на автобусе до конца дня

Фото: Дарья Хваткова

Выполнявший в ночь на 18 ноября рейс «Москва-Псков» самолет авиакомпании «Азимут» не смог приземлиться в Пскове из-за неблагоприятной погоды. В результате чего борт был вынужден совершить посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. 

Планировалось, что самолет вылетит в Псков в 10 или в 12 утра 18 ноября. Однако из-за продолжающихся неблагоприятных метеоусловий вылет был отменен.

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