Пассажиров авиарейса из Москвы привезут в Псков на автобусе до конца дня

До конца дня в Псков из Пулково на автобусе привезут пассажиров авиарейса «Москва - Псков», вынужденно севшего 17 ноября в Санкт-Петербурге из-за природных условий в аэропорту назначения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора псковского аэропорта имени княгини Ольги Артёма Тарасова.

Выполнявший в ночь на 18 ноября рейс «Москва-Псков» самолет авиакомпании «Азимут» не смог приземлиться в Пскове из-за неблагоприятной погоды. В результате чего борт был вынужден совершить посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Планировалось, что самолет вылетит в Псков в 10 или в 12 утра 18 ноября. Однако из-за продолжающихся неблагоприятных метеоусловий вылет был отменен.