Рейс самолета «Москва - Псков» из Пулково отменен

Рейс самолета из Москвы в Псков, который должен был вылететь из аэропорта Пулково, отменен из-за метеоусловий. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

«Рейс самолета Москва-Псков отменен из-за метеоусловий. По прогнозам синоптиков, низкая облачность над Псковом сохранится до конца дня», – говорится в сообщении.

Ранее вылет рейса «Москва-Псков», вынужденно приземлившегося в Санкт-Петербурге, дважды переносился из-за плохих погодных условий в областном центре. Планировалось, что самолет вылетит в 10.00 или в 12.00.