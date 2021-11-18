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Общество

Рейс самолета «Москва - Псков» из Пулково отменен

18 ноября 2021 года, 14:05

Рейс самолета из Москвы в Псков, который должен был вылететь из аэропорта Пулково, отменен из-за метеоусловий. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Рейс самолета «Москва - Псков» из Пулково отменен

Фото: Дарья Хваткова

«Рейс самолета Москва-Псков отменен из-за метеоусловий. По прогнозам синоптиков, низкая облачность над Псковом сохранится до конца дня», – говорится в сообщении.

Ранее вылет рейса «Москва-Псков», вынужденно приземлившегося в Санкт-Петербурге, дважды переносился из-за плохих погодных условий в областном центре. Планировалось, что самолет вылетит в 10.00 или в 12.00.

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