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Общество

Водоснабжение в Пскове на дальнем Завеличье восстановлено

18 ноября 2021 года, 10:22

Водоснабжение на дальнем Завеличье полностью восстановлено. Об этом сообщает и.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Водоснабжение в Пскове на дальнем Завеличье восстановлено

pixabay

«Стоит отметить, что во многих близлежащих жилых домах подача воды сохранялась и во время производства работ», – подчеркнул Елкин.

Рабочие завершили врезку новой линии водопровода на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова. Подрядная организация закончила работу раньше поставленного срока.

В случае отсутствия воды и.п. главы администрации Пскова посоветовал обратиться в свою управляющую компанию.

В ночь с 17 на 18 ноября на дальнем Завеличье отключали воду в связи с проведением работ.


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