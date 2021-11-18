Водоснабжение в Пскове на дальнем Завеличье восстановлено

Водоснабжение на дальнем Завеличье полностью восстановлено. Об этом сообщает и.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

«Стоит отметить, что во многих близлежащих жилых домах подача воды сохранялась и во время производства работ», – подчеркнул Елкин.

Рабочие завершили врезку новой линии водопровода на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова. Подрядная организация закончила работу раньше поставленного срока.

В случае отсутствия воды и.п. главы администрации Пскова посоветовал обратиться в свою управляющую компанию.



В ночь с 17 на 18 ноября на дальнем Завеличье отключали воду в связи с проведением работ.





