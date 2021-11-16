В Пскове ведется благоустройство еще пяти дворов

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в Пскове в порядок приведут еще пять дворов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Благоустройством дворовых территорий в Пскове занимается ООО «Доринстрой».

Основные ремонтные работы уже завершены в двух псковских дворах – в переулке Олега Зобова, 3 и на улице Генерала Маргелова, 15. В рамках благоустройства территории были отремонтированы покрытие тротуаров и проездов, заменены плиты, люки и бортовой камень, а также отрегулировано высотное положение крышек колодцев. Кроме того, подрядчиком была заасфальтирована новая парковка у дома №3 по переулку Олега Зобова.

На данный момент работы еще ведутся во дворах дома №65 по улице Юбилейной и №75 по Рижскому проспекту. Здесь подрядчиком будет заменено дорожное полотно проездов из асфальтобетонной смеси, отрегулированы по высотке крышки колодцев, обустроены новые парковки и тротуары, а также установлен новый бортовой камень. Также на Рижском проспекте появится «лежачий полицейский».