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Общество

В Пскове ведется благоустройство еще пяти дворов

16 ноября 2021 года, 16:58

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в Пскове в порядок приведут еще пять дворов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Благоустройством дворовых территорий в Пскове занимается ООО «Доринстрой».

В Пскове ведется благоустройство еще пяти дворов

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Основные ремонтные работы уже завершены в двух псковских дворах – в переулке Олега Зобова, 3 и на улице Генерала Маргелова, 15. В рамках благоустройства территории были отремонтированы покрытие тротуаров и проездов, заменены плиты, люки и бортовой камень, а также отрегулировано высотное положение крышек колодцев. Кроме того, подрядчиком была заасфальтирована новая парковка у дома №3 по переулку Олега Зобова.

На данный момент работы еще ведутся во дворах дома №65 по улице Юбилейной и №75 по Рижскому проспекту. Здесь подрядчиком будет заменено дорожное полотно проездов из асфальтобетонной смеси, отрегулированы по высотке крышки колодцев, обустроены новые парковки и тротуары, а также установлен новый бортовой камень. Также на Рижском проспекте появится «лежачий полицейский».

В Пскове ведется благоустройство еще пяти дворов

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В скором времени работы по благоустройству дворовой территории начнутся у дома №38 на Октябрьском проспекте. Подрядчик во дворе заменит бортовой камень, плиты и люки, отрегулируют крышки колодцев, а также отремонтирует проезд и заасфальтируют парковку. Работы завершатся 30 ноября.

Ремонт дворовых территорий в Пскове осуществляется за счет средств городского бюджета.

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