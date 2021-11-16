В Пскове ведется благоустройство еще пяти дворов

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в Пскове в порядок приведут еще пять дворов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Благоустройством дворовых территорий в Пскове занимается ООО «Доринстрой».
Фото: пресс-служба администрации Пскова
Основные ремонтные работы уже завершены в двух псковских дворах – в переулке Олега Зобова, 3 и на улице Генерала Маргелова, 15. В рамках благоустройства территории были отремонтированы покрытие тротуаров и проездов, заменены плиты, люки и бортовой камень, а также отрегулировано высотное положение крышек колодцев. Кроме того, подрядчиком была заасфальтирована новая парковка у дома №3 по переулку Олега Зобова.
На данный момент работы еще ведутся во дворах дома №65 по улице Юбилейной и №75 по Рижскому проспекту. Здесь подрядчиком будет заменено дорожное полотно проездов из асфальтобетонной смеси, отрегулированы по высотке крышки колодцев, обустроены новые парковки и тротуары, а также установлен новый бортовой камень. Также на Рижском проспекте появится «лежачий полицейский».
Фото: пресс-служба администрации Пскова
В скором времени работы по благоустройству дворовой территории начнутся у дома №38 на Октябрьском проспекте. Подрядчик во дворе заменит бортовой камень, плиты и люки, отрегулируют крышки колодцев, а также отремонтирует проезд и заасфальтируют парковку. Работы завершатся 30 ноября.
Ремонт дворовых территорий в Пскове осуществляется за счет средств городского бюджета.