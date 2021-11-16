Паспорт готовности к отопительному сезону не получил Новоржевский район

Новоржевский район еще не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. В области, на данный момент, паспорта получили все муниципалитеты кроме Новоржевского района.

По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, паспорт готовности к отопительному сезону район не получил в связи с незавершенностью ремонта котельного оборудования в муниципалитете, а также не предоставленными необходимыми документами.

«Несмотря на то, что отопление осуществляется в штатном режиме, паспорт готовности выдается только в том случае, если все работы завершены в полном объеме», – отметил он.

Из-за того что Новоржевский район не успел устранить выявленные Ростезнадзором до 15 ноября нарушения, муниципалитет будет их устранять для получения акта готовности к отопительному сезону. Отопление жилых домов и социальных муниципалитетов осуществляется в штатном режиме.