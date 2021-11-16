Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

Паспорт готовности к отопительному сезону не получил Новоржевский район

16 ноября 2021 года, 15:15

Новоржевский район еще не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. В области, на данный момент, паспорта получили все муниципалитеты кроме Новоржевского района.

Паспорт готовности к отопительному сезону не получил Новоржевский район

Фото: Дарья Хваткова

По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, паспорт готовности к отопительному сезону район не получил в связи с незавершенностью ремонта котельного оборудования в муниципалитете, а также не предоставленными необходимыми документами.

«Несмотря на то, что отопление осуществляется в штатном режиме, паспорт готовности выдается только в том случае, если все работы завершены в полном объеме», – отметил он.

Из-за того что Новоржевский район не успел устранить выявленные Ростезнадзором до 15 ноября нарушения, муниципалитет будет их устранять для получения акта готовности к отопительному сезону. Отопление жилых домов и социальных муниципалитетов осуществляется в штатном режиме.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной
В Пскове ведется благоустройство еще пяти дворов
Не Dota единой богата Россия – команда РСХБ в финале Autonomous Greenhouse Challenge
В Пскове впервые пройдёт тур по новостройкам по системе трейд-ин
Зимняя обувь на все случаи жизни
На гранты до 300 млн рублей могут претендовать псковские IT-компании

Комментарии

Авторизация
No comments
Закодированные

Экономика / Туризм
21 октября 12:35

Закодированные

«Псковская правда» выяснила, как QR-коды отразились на туристах и куда податься, если есть только ПЦР-тест.
«Питерские идут!»

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 октября 12:19

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?