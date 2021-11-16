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Общество / Здоровье

О назначении магистрали подачи кислорода рассказали в Псковской инфекционной больнице

16 ноября 2021 года, 15:04

О том, какую роль играет магистраль подачи кислорода в боксах Псковской областной инфекционной больницы, рассказали в Псковском агентстве информации в рамках нового проекта – «А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы.

О назначении магистрали подачи кислорода рассказали в Псковской инфекционной больнице

На данный момент в медицинском учреждении установлена одна магистраль подачи кислорода. В скором времени в Псковской инфекционке будет запущена вторая компрессорная станция. Она позволит подавать кислород в реанимационные блоки без потери напора. Вторая магистраль будет пущена в медицинском учреждении со стороны детского отделения.

А что это?» Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы – совместный проект Псковского агентства информации и Псковской областной инфекционной больницы.

Ранее стало известно, как в медучреждении работает система палатной сигнализации, для чего используются вызывная панель и часы, разработанные Минобороны, а также зачем в инфекционной больнице нужно передаточное окно.

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