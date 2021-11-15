Четыре псковских старшеклассника вошли в число победителей конкурса «Большая перемена»

В число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли четверо школьников из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Финальные испытания конкурса проходили в Международном детском центре «Артек» в Крыму.
Фото: портал Министерства просвещения Российской Федерации
Победителями из Псковской области стали три одиннадцатиклассница: Олег Михайлов из Гуманитарного лицея Пскова, Денис Жгунов из Многопрофильного правового лицея № 8 и учащаяся средней общеобразовательной школы № 2 Софья Петрова. Псковские школьники получат сертификаты на один миллион рублей, которые они смогут потратить на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в учебные заведения.
Кроме того, победный сертификат на 200 тыс. рублей выиграл ученик 9 класса великолукского лицея № 11 Арсений Иванов. Эти средства школьник сможет направить на саморазвитие и образование.
Фото: портал Министерства просвещения Российской Федерации
«Это было по-настоящему крутое и тяжелое испытание, где каждый участник смог показать свои сильные качества. Огромное количество эмоций и друзей! Решение кейсов и различные испытания, действительно, заряжают», – отметил Арсений Иванов по итогам финала.
В этом году победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 600 старшеклассников из разных регионов России. Псковскую область в финале представили 12 школьников из школ, лицеев и гимназий Пскова, Великих Лук, Пыталовского, Невельского и Локнянского районов. По решению главы региона им была оказана поддержка в подготовке и организации поездки. Средства для этого были выделены из регионального резервного фонда.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Образование». Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Российское движение школьников.