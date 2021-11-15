Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Четыре псковских старшеклассника вошли в число победителей конкурса «Большая перемена»

15 ноября 2021 года, 16:48

В число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли четверо школьников из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Финальные испытания конкурса проходили в Международном детском центре «Артек» в Крыму.

Четыре псковских старшеклассника вошли в число победителей конкурса «Большая перемена»

Фото: портал Министерства просвещения Российской Федерации

Победителями из Псковской области стали три одиннадцатиклассница: Олег Михайлов из Гуманитарного лицея Пскова, Денис Жгунов из Многопрофильного правового лицея № 8 и учащаяся средней общеобразовательной школы № 2 Софья Петрова. Псковские школьники получат сертификаты на один миллион рублей, которые они смогут потратить на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в учебные заведения.

Кроме того, победный сертификат на 200 тыс. рублей выиграл ученик 9 класса великолукского лицея № 11 Арсений Иванов. Эти средства школьник сможет направить на саморазвитие и образование.

Четыре псковских старшеклассника вошли в число победителей конкурса «Большая перемена»

Фото: портал Министерства просвещения Российской Федерации

«Это было по-настоящему крутое и тяжелое испытание, где каждый участник смог показать свои сильные качества. Огромное количество эмоций и друзей! Решение кейсов и различные испытания, действительно, заряжают», – отметил Арсений Иванов по итогам финала.

В этом году победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 600 старшеклассников из разных регионов России. Псковскую область в финале представили 12 школьников из школ, лицеев и гимназий Пскова, Великих Лук, Пыталовского, Невельского и Локнянского районов. По решению главы региона им была оказана поддержка в подготовке и организации поездки. Средства для этого были выделены из регионального резервного фонда.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Образование». Организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Российское движение школьников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

11 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю
На 9% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области за прошедшую неделю
Суд рассмотрит дело экс-руководства администрации Печорского района о превышении должностных полномочий
До 30 ноября закрываются все усадьбы музея-заповедника «Михайловское»
Мужчина погиб в результате несчастного случая на предприятии в Дедовичах
287 новых случаев ковида подтвердили в Псковской области за 14 ноября
Передаточным дезинфицирующим окном оснащены боксы Псковской инфекционки
Введение системы QR-кодов для посещения занятий рассматривают в ПсковГУ
Три детские площадки отремонтировали в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи