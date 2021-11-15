Четыре псковских старшеклассника вошли в число победителей конкурса «Большая перемена»

В число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли четверо школьников из Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Финальные испытания конкурса проходили в Международном детском центре «Артек» в Крыму.



Победителями из Псковской области стали три одиннадцатиклассница: Олег Михайлов из Гуманитарного лицея Пскова, Денис Жгунов из Многопрофильного правового лицея № 8 и учащаяся средней общеобразовательной школы № 2 Софья Петрова. Псковские школьники получат сертификаты на один миллион рублей, которые они смогут потратить на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в учебные заведения. Кроме того, победный сертификат на 200 тыс. рублей выиграл ученик 9 класса великолукского лицея № 11 Арсений Иванов. Эти средства школьник сможет направить на саморазвитие и образование.