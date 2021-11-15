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Общество

Введение системы QR-кодов для посещения занятий рассматривают в ПсковГУ

15 ноября 2021 года, 13:01

Возможное введение QR-кодов обсудили в ПсковГУ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

Введение системы QR-кодов для посещения занятий рассматривают в ПсковГУ

Фото: Арсений Тимашов

По словам ректора вуза Натальи Ильиной, образовательный процесс не будет остановлен. «Просто тем студентам, кто не привит, придётся делать ПЦР-тесты каждые три дня. И тем, кто имеет медотвод, и тем, кто просто не привился по каким-то причинам. За чей счёт будет это организовано, пока обсуждается», – прокомментировала Ильина. Студентам, которые не станут сдавать тесты, предложат оставаться на дистанционном обучении.

Вопрос о введении QR-кодов в вузах Псковской области поднимался на совете ректоров региональных вузов совместно с главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком.

Студенты могут сделать прививку в Медико-реабилитационном центре ПсковГУ на улице Розы Люксембург, д. 6Б.

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