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Экономика

Федеральные эксперты расскажут псковичам о креативной экономике

15 ноября 2021 года, 11:27

17 ноября в медиацентре ПАИ пройдет круглый стол с участием федеральных экспертов, которые расскажут, что такое креативная экономика. Об этом сообщила руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в прямом эфире «Псковский телеграм Online» 15 ноября.

Федеральные эксперты расскажут псковичам о креативной экономике

Фото: pixabay

Среди спикеров будут федеральные эксперты Сбербанка, директор Роскультцентра Марина Абрамова и местные представители креативных индустрий.

«У нас в регионе есть два члена Роскультцентра, которые весь год работали в рамках рабочей группы, чтобы выработать единые правила», – поделилась Анастасия Иванова. Спикеры также расскажут, как работать удаленно. 18-19 ноября в Пскове запланировали образовательный блок по указанным темам для предпринимателей.

Центр «Мой бизнес» планирует транслировать в TikTok, что такое креативная индустрия, креативная экономика, как это развивается в стране, регионе. К этой работе также подключатся федеральные спикеры.

«Мы о креативной экономике заговорили год назад, когда год объявили Годом креативной экономики. Креативная экономика – это ресурс для развития региона. Она возникает там, где есть авторское право», – сообщила Анастасия Иванова. Примером послужили фотографы, операторы, которые могут регистрироваться как самозанятые.

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