Первый российский пилот «Формулы 1»: Много говорят про псковскую трассу ралли

Первый российский пилот «Формулы 1» Виталий Петров рассказал о своем отношении к ралли и псковской трассе в рамках программы «ПАИ-Live».

Он отметил, что в настоящее время является зрителем ралли. Однако данный вид автогонок не показывают по телевидению также, как показывают «Формулу 1». Из-за этого, по словам пилота «Формулы 1», зрители и болельщики не могут увидеть всего того, что происходит на самом деле.

«Так, конечно, по результатам некоторые отрезки я смотрю. И много говорят про псковскую трассу. Народу нравится сюда приезжать», – сообщил Виталий Петров.

Первый пилот «Формулы 1» также поделился своими впечатлениями о Пскове.

Виталий Петров – первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1», и первый российский гонщик, завоевавший Гран-при «Формулы-1». Заслуженный мастер спорта России.