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Видеокурс по созданию гравюр по технологиям XIV века разработали в Пскове

13 ноября 2021 года, 14:28

Детская школа искусств в Пскове разработала первый в России авторский цикл видеопрограмм, позволяющий каждому научиться создавать гравюры по технологиям XIV века. Об этом сообщает ТАСС. В их список вошли редкие виды печатной графики: ксилография, линогравюра, офорт.

«Каждая серия видеоцикла посвящена конкретной технике создания редчайшего вида печатной графики – эстампа. Эту работу мы ведем в рамках нацпроекта «Культура», и здесь у нас есть общая задача - по сути мы предоставляем уникальные возможности жителям Пскова, его гостям и туристам, предлагая поучаствовать в создании культурных ценностей, которые за последние годы перешли в разряд редких. Благодаря участию в нацпроекте и федеральной поддержке мы имеем возможность нести это искусство в массы и обучать искусству создания гравюр», – рассказал директор школы искусств Константин Васильев.

Съемочной площадкой стала профессиональная мастерская, оборудованная на художественном отделении школы искусств. Цикл видеопрограмм будет бесплатным – его разместят не только в социальных сетях, но и на общедоступных и популярных видеоплатформах.

«Эстамп относится к редкому виду графического искусства, но мы провели опрос граждан и выяснили, что больше половины опрошенных хотели бы освоить этот вид печатной графики, поэтому наша работа будет интересна многим жителям страны», - поделился Константин Васильев.

Обучающий видеокурс предполагает, что его сможет освоить любой желающий даже без специальной подготовки. Он также рассчитан и на профессионалов: дизайнеров и художников. Обучение проходит по технологиям создания гравюр, которые существовали в Европе в XIV веке.

По словам Васильева, специалисты школы искусств уже создают первую в регионе открытую мастерскую печатной графики профессионального уровня, в которой смогут пройти обучение представители творческой молодежи Пскова.

«За год мы проведем множество уникальных и необычных выставок и лекций, все они будут посвящены эстампу - редчайшему и удивительному искусству печатной графики», – поделился директор школы искусств.

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