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Общество / Здоровье

Губернатор Псковской области сделал прививку от коронавируса

10 ноября 2021 года, 12:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. «Состояние отличное! Настроение тоже! Делайте прививки. Защитите свое здоровье» – поделился глава региона.

Губернатор Псковской области сделал прививку от коронавируса

Фото: Андрей Степанов

Ранее Михаил Ведерников не делал прививку от коронавируса, так как имел высокий титр антител. По словам губернатора, он собирался привиться от COVID-19 сразу, как только их уровень упадет.

В Псковской области с начала вакцинации от коронавируса первым компонентом вакцины привились 219 тыс. 383 человек, вторым – 204 тыс. 581. Ревакцинацию прошли 15 тыс. 312 жителей региона.

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Комментарии

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Бабулечка
18:34 10.11.2021

В американской армии многие военнослужащие получили побочку от этого эксперимента в виде миокардита, многие стали отказываться. Имеется информация в интернете.Журнал Ланцет опубликовал статью международных учёных около двух месяцев назад ,что ревакцинация даёт побочки ,такие как миокардиты,синдром Гийена-Барре, и др...Наших исследований не найти.

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