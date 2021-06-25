Михаил Ведерников объяснил, почему не прививается от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном на его странице в Instagram, объяснил, почему не прививается от коронавируса.

Михаил Ведерников напомнил, что в декабре прошлого года он переболел коронавирусом. «Раз в месяц я сдаю тест на антитела, последние результаты получил буквально вчера. Титр антител у меня по-прежнему очень высокий», - сообщил он.

Антитела не у всех людей держатся так долго, добавил губернатор и привел в пример своего коллегу-губернатора, с которым они болели в одно время. У того титр антител снизился раньше, поэтому две недели назад он привился.

Кроме того, в аппарате администрации Псковской области переболели или вакцинировались уже более 50% сотрудников. Процент привитых скоро перешагнет за 60%, подчеркнул Михаил Ведерников.