Свыше 15 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса

15 тыс. 312 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 9 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 449 человек (всего 219 тыс. 383), вторым — 1 тыс. 178 (всего 204 тыс. 581). Ревакцинировались за минувший день 486 жителей региона (всего 15 тыс. 312).

На данный момент в Псковской области израсходовано 83% поступившей вакцины от коронавируса.

«Убедите родных и близких защитить свое здоровье и сделать прививку. Это наш общий приоритет в борьбе с коронавирусом», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.