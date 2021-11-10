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Общество / Здоровье

Свыше 15 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса

10 ноября 2021 года, 08:30

15 тыс. 312 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Свыше 15 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 9 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 449 человек (всего 219 тыс. 383), вторым — 1 тыс. 178 (всего 204 тыс. 581). Ревакцинировались за минувший день 486 жителей региона (всего 15 тыс. 312).

На данный момент в Псковской области израсходовано 83% поступившей вакцины от коронавируса.

«Убедите родных и близких защитить свое здоровье и сделать прививку. Это наш общий приоритет в борьбе с коронавирусом», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

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