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Общество

На 16 ноября запланирован первый авиарейс из Пскова в Минск

8 ноября 2021 года, 13:00

На 16 ноября запланирован первый авиарейс из Пскова в Минск. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артём Тарасов.

На 16 ноября запланирован первый авиарейс из Пскова в Минск

Фото с сайта авиакомпании «Скол»

Работать на маршруте намерена авиакомпания «Скол». Перелёты будут осуществляться самолёте Cessna, рассчитанном на 9 мест. На данный момент планируются два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Из Пскова борт будет отправляться в 9:20, рейс из Минска будет прибывать в аэропорт имени княгини Ольги около 15:00.

«Пока этот маршрут на стадии заявки», - отметил Артём Тарасов. При этом он подчеркнул, что необходимые разрешения на организацию полётов получены, в том числе пройдены согласования с пограничной службой и Роспотребнадзором.

На данный момент на сайте авиакомпании «Скол» маршрут «Псков — Минск» отмечен как перспективный и продажа билетов ещё не открыта.

Вопрос об открытии авиасообщения между Псковом и Минском в сентябре 2020 года обсуждался на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Эта инициатива была поддержана белорусской стороной. 

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