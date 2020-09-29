Лукашенко поддержал идею о запуске авиасообщения между Минском и Псковом

Кроме того, на встрече псковской делегации и президента Белоруссии обсуждались перспективы сотрудничества сферах строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о запуске прямого авиасообщения между Минском и Псковом. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

ПсковГУ уже подписал меморандум об обмене специалистами с Витебским государственным медицинским университетом. Также достигнуты договорённости о проведении дней Псковской и Витебской областей и об организации молодёжного патриотического лагеря. А министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович согласился привлечь белорусских подрядчиков и производителей для строительства крупных объектов в Псковской области.

«Благодарю Президента Республики Беларусь за заинтересованность в развитии партнёрских отношений. Выражаю искренние слова благодарности за теплый прием со стороны республиканского правительства и Витебского областного исполкома», - написал Михаил Ведерников.

На сегодняшний день самолёты из Пскова летают в Москву, Сочи, Калининград, Анапу и Симферополь.