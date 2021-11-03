120 молодежных научных лабораторий заработают в России до конца года

До конца года в России заработают 120 новых молодежных лабораторий, которые будут открыты в рамках национального проекта «Наука и университеты». Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, возглавят лаборатории молодые ученые, средний возраст научных сотрудников - около 35 лет.

Подобные организации уже работают — за последние три года были открыты 380 лабораторий.

Дмитрий Чернышенко отметил, что до 2024 года Правительство РФ планирует организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, которые будут оснащены самым современным оборудованием. На эти цели в 2021 - 2023 годах направят по 1,8 млрд рублей.

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал подчеркнул, что работа по созданию современных лабораторий направлена на привлечение и закрепление молодых ученых. «В настоящее время ситуация в научных лабораториях российских вузов и НИИ РАН такова, что средний возраст сотрудников таких лабораторий в среднем старше 50 лет. Это связано, зачастую, с утечкой молодых кадров заграницу, уходом в коммерческие лаборатории, недостатком программ поддержки молодых ученых», - сказал Тарас Антал. Он обратил внимание на то, что основные научные результаты в мировой науке создают именно аспиранты и молодые постдоки-исследователи, которые недавно защитили диссертацию.