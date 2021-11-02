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Общество / Образование

Пять псковских учителей прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей

2 ноября 2021 года, 19:32

В федеральный этап второго Всероссийского конкурса классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий прошли пять учителей из Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Подведение итого запланировано на 10 декабря.

Пять псковских учителей прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Победителями регионального этапа конкурса стали учитель математики школы №17 города Великие Луки Дмитрий Евдокимов и учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева. Кроме того, в их число вошли три преподавателя из Пскова: преподаватели Псковской инженерно-лингвистической гимназии – учитель русского языка и литературы Ирина Антонова и учитель истории и обществознания Алла Смирнова, а также учитель начальных классов школы №9 Наталья Михнева.

Призеров, лауреатов и победителей Всероссийского конкурса классных руководителей наградят дипломами, а их работы будут опубликованы в электронном журнале «Вестник образования».

Конкурс, проводимый Министерством просвещения РФ, направлен обмен профессиональным опытом среди классных руководителей разных регионов России, а также на выявление лучших методических разработок воспитательных мероприятий, на поддержку профессионального развития учителей и раскрытие их творческого потенциала.

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