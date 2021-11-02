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Экономика / Туризм

Номера в отелях активно скупают в нерабочие дни в Псковской области

2 ноября 2021 года, 13:45

В Псковской области активно скупают номера на период нерабочих дней, несмотря на призывы к туристам не приезжать из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Номера в отелях активно скупают в нерабочие дни в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

В нерабочие дни отели «Псковская Швейцария» в Печорском районе, «Арина Р» в Пушкиногорском районе и «Имение Алтун» в Новоржевском районе работают с ограничением от максимальной заполняемости в 50%. Администраторы отметили, что все доступные для заселения номера заняты.

Из-за огромного потока туристов, ближайший въезд можно запланировать только после 7 ноября, подчеркнули администраторы трех отелей.

С 30 октября по 7 ноября номерной фонд гостиниц может быть заполнен не больше, чем на 50%. Заселиться в отели можно только с QR-кодом или справкой о перенесённом ковиде в течение шести предыдущих месяцев или отрицательным ПЦР-тестом (не более 72 часов).

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук призвал туристов отложить поездки в Псковскую область в связи с тяжёлой ситуацией с коронавирусом. Он также не рекомендовал псковичам отправляться в путешествие в нерабочие ноябрьские дни.

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