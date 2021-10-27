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Общество / Здоровье

Нестерук призвал туристов отложить поездки в Псковскую область, а жителей попросил остаться дома

27 октября 2021 года, 17:02

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук призвал жителей региона остаться дома в предстоящие длинные выходные, а туристов, которые собирались посетить регион, попросил отложить поездки. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

Нестерук призвал туристов отложить поездки в Псковскую область, а жителей попросил остаться дома

«Прошу тех, кто собрался посетить Псковскую область, изучите внимательно те ограничительные меры, которые введены у нас в регионе. Вероятно, вы не сможете реализовать свои планы и посетить всё то, что хотелось. Перенесите поездку», - обратился руководитель регионального Роспотребнадзора к туристам.

Аналогичную рекомендацию он дал и псковичам, которые собрались в первые дни ноября отправиться куда-либо, например, в Москву и Санкт-Петербург. Александр Нестерук обратил внимание на то, что в Псковской области регистрируются сотни случаев, когда люди «привозят» коронавирус их крупных городов, посещая их по делам или с туристической целью.

«Мы понимаем, что и массовый приезд к нам людей приведён к дополнительным случаям заболевания», - подчеркнул главный санитарный врач области. Он сказал, что именно для сокращения туристического потока было принято решение о снижении максимальной заполняемости гостиниц региона до 50%, о временной приостановке деятельности части учреждений культуры.

«Лучше скорректировать свои планы и остаться дома с семьёй», - заявил Александр Нестерук, добавив, что только в этом случае все принятые меры и затраты государства дадут результат. «Мы находимся на пике подъема заболеваемости, возможен новый рост. Мы рассчитываем, что принятые меры помогут остановить этот процесс и добиться снижения заболеваемости», - сказал он.

«Давайте посвятим эти выходные дни здоровью. Для этого они и задумывались, а не для того, чтобы люди совершили какой-то вояж, подвергнув себя и других риску», - заключил руководитель Роспотребнадзора.

В Псковской области с 30 октября начинает действовать система QR-кодов о полной вакцинации от коронавируса или о перенесённом в последние полгода заболевании. Только их обладателей будут пускать в точки общественного питания. При этом до 7 ноября предприятия общепита будут работать в регионе только до 23:00.

С 30 октября по 7 ноября не будут работать кинотеатры, театры, музеи, экскурсионные бюро, концертные и иные организации культуры.

При заселении в гостиницу потребуется QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

С 25 октября в Псковской области введён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, с 27 октября — для неработающих людей старше 60 лет. 

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Комментарии

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Бабулечка
18:27 27.10.2021

Не получится, билетов уже нет на ласточки, все псковичи ,кто работает и учится в Питере, приедут домой ,или к родственникам, в Питере двухнедельные каникулы, и что то похожее на локдаун.

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