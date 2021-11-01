Новая воркаут-площадка открылась в Пскове

Во дворе дома №4 на улице Карбышева в Пскове открылась новая воркаут–площадка для занятий спортом. Об этом сообщили в группе регионального движения Street Workout в «ВКонтакте».



Площадку наполняют комлекс из 15 подходящих для воркаута и паркура разновысоких турников; комплекс из рукохода, шведской стенки, скамьи и турников; комплекс для дисциплины фристайл, двойные брусья; параллельные жерди для отработки статических элементов и упражнений ОФП; комплекс из шведской стенки с наклонной скамьёй и перекладиной с кольцами. Объект открывали спортсмены из регионального движения Street workout. Они своим примером продемонстрировали возможности площадки.