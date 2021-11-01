Бутылку со 100 долларами от «Орла и Решки» в Псковской области нашли до выхода шоу

Спрятанную Региной Тодоренко бутылку, где были 100 долларов от трэвел-шоу «Орел и решка», нашли в Псковской области еще до выхода программы по московскому времени, пишет «АиФ-Псков» . Премьера на телеканале «Пятница» состоялась 30 октября в 10:00 . К тому моменту, когда программа началась в часовом поясе Москвы, её уже посмотрели жители других часовых зон, чем и воспользовалась компания молодых людей из Пскова.

Бутылку с деньгами ведущая «Орла и решки» оставила в Пушкинском заповеднике под мостиком у озера.

Молодые люди, которые нашли приз, в своих социальных сетях рассказали, что решение отправиться на поиски было спонтанным. Они вспомнили, что на Камчатке программа уже была в эфире и попросили одного из жителей этого региона прислать геопозицию, которая была указана в программе.

В 4:10 30 октября псковичи уже выехали в Пушкинские Горы, а в 5:50 бутылка была найдена.

Съёмки программы «Орёл и решка» проходили в Псковской области с 27 по 29 сентября. Они велись в Пскове, Пушкинских Горах, Изборске, в парке активного отдыха «Мальская долина». Регина Тодоренко, у которой была золотая карта, попробовала экстремальные развлечения — летала на самолёте, каталась на плавающих вездеходах. Тимур Родригез со 100 долларами побывал в Псковском кремле, поплавал на каяке, прогулялся по Старому Изборску и прокатился на велосипеде по Государственному музею-заповеднику «Михайловское».