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Общество

Бутылку со 100 долларами от «Орла и Решки» в Псковской области нашли до выхода шоу

1 ноября 2021 года, 11:11

Спрятанную Региной Тодоренко бутылку, где были 100 долларов от трэвел-шоу «Орел и решка», нашли в Псковской области еще до выхода программы по московскому времени, пишет «АиФ-Псков». Премьера на телеканале «Пятница» состоялась 30 октября в 10:00. К тому моменту, когда программа началась в часовом поясе Москвы, её уже посмотрели жители других часовых зон, чем и воспользовалась компания молодых людей из Пскова.

Бутылку со 100 долларами от «Орла и Решки» в Псковской области нашли до выхода шоу

Бутылку с деньгами ведущая «Орла и решки» оставила в Пушкинском заповеднике под мостиком у озера.

Молодые люди, которые нашли приз, в своих социальных сетях рассказали, что решение отправиться на поиски было спонтанным. Они вспомнили, что на Камчатке программа уже была в эфире и попросили одного из жителей этого региона прислать геопозицию, которая была указана в программе.

В 4:10 30 октября псковичи уже выехали в Пушкинские Горы, а в 5:50 бутылка была найдена.

Съёмки программы «Орёл и решка» проходили в Псковской области с 27 по 29 сентября. Они велись в Пскове, Пушкинских Горах, Изборске, в парке активного отдыха «Мальская долина». Регина Тодоренко, у которой была золотая карта, попробовала экстремальные развлечения — летала на самолёте, каталась на плавающих вездеходах. Тимур Родригез со 100 долларами побывал в Псковском кремле, поплавал на каяке, прогулялся по Старому Изборску и прокатился на велосипеде по Государственному музею-заповеднику «Михайловское».

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Комментарии

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Бабулечка
18:59 01.11.2021

Родригес с подругой должен знать,что прожиточный минимум пенсионера Псковской области,то есть минимальная пенсия пенсионера составляет 10т113р, в столице 20т222р, ровно в два раза нищее живут пенсионеры Псковщины. Возможно,для молодёжи интересны их личности, или творчество, но пенсионерам вряд ли.

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