Понятие «сельский туризм» закрепили в законодательстве Псковской области

Депутаты регионального парламента на основании новых федеральных норм дополнили закон «О туристской деятельности в Псковской области», введя в него понятие «сельский туризм». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Редакция начнет действовать с 1 января 2022 года. Согласно ей сельский туризм подразумевает посещение сельской местности и малых городов (численностью населения до 30 тыс. человек) с целью отдыха, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобщения к традиционному укладу жизни или участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

Сельский туризм относится к приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности наравне с внутренним, социальным, въездным, самодеятельным и детским туризмом.

С 30 октября в Псковской области приостанавливается работа организаций культуры и досуга, а также вводится обязательное посещение общественных мест по QR-кодам. Кроме того, в период нерабочих дней номерной фонд гостиниц региона должен быть заполнен не более чем на 50%. Представители данной сферы отметили, что номера на период до 7 ноября уже полностью распроданы.