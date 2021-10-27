Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Андрей Калинин уходит с должности федерального инспектора по Псковской области

27 октября 2021 года, 15:06

В Псковской области сменится главный федеральный инспектор. Как сообщили «Псковской правде» в аппарате инспектора, занимавший эту должность Андрей Калинин переходит на аналогичный пост в Мурманскую область.

Андрей Калинин уходит с должности федерального инспектора по Псковской области

Андрей Николаевич Калинин родился в Пскове 14 августа 1972 года. Высшее образование получил в Псковском государственном педагогическом институте (ныне ПсковГУ), который окончил в 1994 году. До 2001 года служил в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе Псковской области, следующие семь лет — в органах прокуратуры.

С 2007-го по 2014 год работал в Следственном комитете: сначала - первым заместителем руководителя, затем - руководителем следственного управления СК при прокуратуре Российской Федерации по Псковской области, а потом возглавлял уже региональное СУ СК.

С 2014 года по май 2016 работал в Гдове. Сначала заместителем прокурора Гдовского района, затем — прокурором.

В мае 2016 года стал главным федеральным инспектором по Мурманской области, в феврале 2017 года - по Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи