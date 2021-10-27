В Псково-Печерском монастыре с 27 октября ужесточаются противоковидные меры

С 27 октября в Псково-Печерском монастыре из-за роста смертности от коронавируса ужесточаются ограничительные меры. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте обители.

С 27 октября по 7 ноября для посещения закрыты древние пещеры и храмы Псково-Печерского монастыря во внебогослужебное время. Богослужение, при необходимости, будут одновременно проходить в Сретенском храме и Михайловском соборе, при этом ношение масок и соблюдение дистанции будут обязательны.

«Благодарим за понимание! Берегите друг друга!» – заключили представители монастыря.

С 30 октября в Псковской области приостанавливается работа организаций культуры и досуга, а также вводится обязательное посещение общественных мест по QR-кодам. Кроме того, в период нерабочих дней номерной фонд гостиниц региона должен быть заполнен не более чем на 50%. Представители данной сферы отметили, что номера на период до 7 ноября уже полностью распроданы.

