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Общество / Здоровье

В Псково-Печерском монастыре с 27 октября ужесточаются противоковидные меры

27 октября 2021 года, 10:59

С 27 октября в Псково-Печерском монастыре из-за роста смертности от коронавируса ужесточаются ограничительные меры. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте обители.

В Псково-Печерском монастыре с 27 октября ужесточаются противоковидные меры

С 27 октября по 7 ноября для посещения закрыты древние пещеры и храмы Псково-Печерского монастыря во внебогослужебное время. Богослужение, при необходимости, будут одновременно проходить в Сретенском храме и Михайловском соборе, при этом ношение масок и соблюдение дистанции будут обязательны.

«Благодарим за понимание! Берегите друг друга!» – заключили представители монастыря.

С 30 октября в Псковской области приостанавливается работа организаций культуры и досуга, а также вводится обязательное посещение общественных мест по QR-кодам. Кроме того, в период нерабочих дней номерной фонд гостиниц региона должен быть заполнен не более чем на 50%. Представители данной сферы отметили, что номера на период до 7 ноября уже полностью распроданы.

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Комментарии

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Бабулечка
11:32 27.10.2021

Да, и от прививок умер отец Николай,сделавший прививку в поликлинике в Печёрах и Коля Лапа /блаженный добряк/ ,который всегда приветствовал гостей-"Здравствуйте,я Коля, провожу вас.", умер сразу от прививки ,вышел из прививочного на колёсах и кровь горлом пошла. Эта информация в свободном доступе.Здесь об этом не сообшают. Все в сми умирают исключительно от короны, от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний в разы больше умирает у нас народа,не стали давать статистику.Светлая память батюшке!

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