Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Более 1,2 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса за последние сутки в Псковской области

22 октября 2021 года, 08:20

За последние сутки, 21 октября, первую прививку от ковида в Псковской области сделал 1 тыс. 253 человек (всего 196 тыс. 901). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

«Система QR-кодов начнёт действовать на территории Псковской области С 30 октября», – напомнил глава региона.

Второй компонент вакцины за последние сутки поставили 789 человек (всего 186 тыс. 868). Ревакцинировались за минувшие сутки 382 жителя региона (всего 8 тыс. 818).

Расход поступившей вакцины в регионе на данный момент составляет 78,5%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
11:35 23.10.2021

Многие врачи в России и в мире уже выступают против этих процедур, так как приходится лечить не от ковида,а от воздействия этих вакцин. Псковские врачи Нестерук,Мелех,Дитрих ,и пр.Бога не боятся,готовы уколоть детей. Одна чиновница из В.Лук сообшает,что разрабатывается график "уколизации "детей, это же надо так подстроиться и детей отдать на эксперименты!? Вы что из себя возомнили? За все ваши действа придётся отвечать.

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи