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Общество / Образование

Дежурные группы в детсадах Псковской области организуют с 25 октября

21 октября 2021 года, 21:59

С 25 октября по 3 ноября в дошкольных учреждениях организуют дежурные группы для детей работающих родителей. Соответствующие изменений внесены в Указ губернатора по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пишет официальный Телеграм-канал региона.

В этот же период школы Псковской области уходят на осенние каникулы. На время каникул будет приостановлено действие льготных проездных билетов для школьников и студентов.

Учреждения дополнительного образования с 25 октября по 7 ноября работать не будут.  Разрешены только тренировки, которые проводятся для подготовки к участию в официальных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план. 

Кроме того, колледжи и вузы с 25 октября и по 29 октября переводятся на дистанционное обучение.

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Бабулечка
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В интернете видеообращение врача из Бельгии Dr Johan Denis :" Вакцины от короны не были доказаны ни безопасными, ни эффективными.Это фальшивая пандемия..Всё срежиссировано для того,чтобы напугать вас до такой степени,чтобы вы согласились на вакцину..Не нужно спешить!... Я никогда не сделаю её себе,ни своим пациентам,и любимым.Мы не хомячки. ..."

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