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Общество / Армия

Более 100 десантников произвели высадку штурмовым способом в Псковской области

21 октября 2021 года, 19:55

В Псковской области в рамках учебно-тренировочных полетов произвели высадку штурмовым способом более 100 десантников экипажа Ми-8 ЗВО. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Более 100 десантников произвели высадку штурмовым способом в Псковской области

Фото: официальный сайт Западного военного округа

В тренировочных полетах приняли участие экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Облет указанного района позволил произвести разведку местности. Более 100 военнослужащих были высажены экипажами эскадрильи многоцелевых вертолетов Ми-8 на подготовленную площадку посадочным способом. Высадка также производилась штурмовым способом, то есть спуском на шнурах и канатах с высоты до 20м из положения зависания вертолетов.

Огневая поддержка действий и прикрытие высадки осуществлялась тремя звеньями ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Для выполнения учебно-тренировочных задач было привлечено более 220 военнослужащих и свыше 20 вертолетов. 

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