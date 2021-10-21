Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Каникулы в псковских школах начнутся с 25 октября

21 октября 2021 года, 17:18

С 25 октября в школах Псковской области начнутся каникулы. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации. Каникулярный период в школах продлится до 7 ноября.

Каникулы в псковских школах начнутся с 25 октября

Фото: Андрей Степанов

Вопрос о дате начала каникул в образовательных учреждениях был обсужден на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и.о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым.

«В целях обеспечения должного уровня профилактических мер против распространения COVID-19, во всех районах области каникулы начнутся с 25 октября. В случае утверждения Министерством просвещения дополнительных осенних каникул в общеобразовательных организациях страны на период до 7 ноября, мы обеспечим двухнедельный цикл с минимизацией социальных контактов педагогов и учащихся», — отметил Андрей Ермаков.

Михаил Ведерников поручил и.о. руководителя профильного комитета провести разъяснительные беседы с руководством школ и родителями учеников о сокращении контактов в каникулярный период между детьми. По его словам, каникулы, в сложившейся ситуации, – это не только возможность отдохнуть, но и один из способов защиты от коронавируса и ОРВИ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи