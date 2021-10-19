Пострадавшим от потопа на улице Максима Горького в Пскове планируют возместить ущерб

«Горводоканал» планирует возмещение ущерба пострадавшим от утечки воды на улице Максима Горького в Пскове. Об этом предприятие сообщило в своем Instagram-аккаунте.

Оценкой причиненного ущерба будет заниматься специальная комиссия, которая на данный момент уже совершает обход близлежащих частных домов. Возмещение денежных средств собственникам планируется в полном объеме.

Также стало известно, что в результате аварии была повреждена часть территории парка у Мирожского монастыря. Представители «Горводоканал» отметили, что предприятие в ближайшее время займется благоустройством поврежденной территории.

Аварийно-восстановительные работы на улице Максима Горького на одном из самых крупных водоводов диаметром 500 метров, проложенном в 1966 году, проводятся 19 октября. В работах по ликвидации последствий утечки участвуют три аварийные бригады в количестве 16 сотрудников, а также 6 единиц специализированной техники.

