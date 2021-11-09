Псковичи с ПЦР-тестом и медотводом могут посещать читальный зал госархива

С 9 ноября в соответствии с внесенными в Указ Губернатора изменениями от 08.11.2021 для посещения читальных залов необходимо предъявить: либо документ, подтверждающий пройденную вакцинацию от ковида; либо документ о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения читальных залов; либо документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем или заместителем руководителя медучреждения, выдавшего документ, а также ПЦР-тест, взятый не ранее чем за три календарных дня до дня посещения читальных залов.

Государственный архив также подчеркивает важность предварительной записи для работы в читальных залах.