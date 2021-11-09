До конца года в Псковской области приобретут 29 квартир для врачей и фельдшеров

Для врачей и фельдшеров Псковской области до конца года приобретут 29 квартир. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Предоставление специалистам жилья является одной из действенных мер по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения Псковской области.

29 квартир в 2021 году получат врачи, работающие в больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и других медучреждениях. Данный показатель в два раза превышает прошлогодний. Жилье уже закуплено в Пскове, Великих Луках, Гдовском, Опочецком районах и других муниципалитетах.

В комитете по здравоохранению Псковской области отметили, что данные квартиры были в основном закреплены за медиками, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. В частности, одна из служебных квартир была предоставлена участковым врачам-терапевтам из Опочки – сестрам Виктории и Яне Гришмановским, окончившим в 2020 году Новгородский государственный университет имени Я. Мудрого. Также несколько квартир передали для врачей Псковской областной инфекционной больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Кроме предоставления служебного жилья в Псковской области также компенсируется коммерческий найм жилья. Данной услугой ежемесячно пользуются 8 фельдшеров и 65 врачей. Также в регионе действует программа «льготной ипотеки». По ней в 2020 году выплату получили 9 специалистов, в этом году предоставление выплат планируется 10 медикам.

Некоторые работники сферы здравоохранения Псковской области могут рассчитывать ежеквартальными доплата врачам и фельдшерам участковой службы, выплату «подъемных». Кроме того, они могут принять участие в федеральных программах «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Они подразумевают выплату субсидии до 750 тыс. рублей и до 1,5 млн рублей.