Герой видеоролика Псковской областной филармонии нашелся

Мальчиком из известного видеоролика Псковской областной филармонии оказался ученик псковской школы №1. Об этом директор филармонии Елизавета Барышникова рассказала Псковскому агентству информации.

«Откликнулась мама мальчика, которая узнала своего ребенка. Его зовут Тимур, на том видео он шел в школу», – поделилась Елизавета Барышникова. Она также добавила, что лично вручит маме школьника пригласительный билет на детский балет «Лебединое озеро».

Накануне в Instagram-аккаунте областной филармонии опубликовали видеоролик про мальчика, идущего по улице под грустную музыку. Видео набрало более 670 тыс. просмотров.