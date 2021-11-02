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Общество

Герой видеоролика Псковской областной филармонии нашелся

2 ноября 2021 года, 12:16

Мальчиком из известного видеоролика Псковской областной филармонии оказался ученик псковской школы №1. Об этом директор филармонии Елизавета Барышникова рассказала Псковскому агентству информации.

Герой видеоролика Псковской областной филармонии нашелся

Скрин из видеоролика филармонии

«Откликнулась мама мальчика, которая узнала своего ребенка. Его зовут Тимур, на том видео он шел в школу», – поделилась Елизавета Барышникова. Она также добавила, что лично вручит маме школьника пригласительный билет на детский балет «Лебединое озеро».

Накануне в Instagram-аккаунте областной филармонии опубликовали видеоролик про мальчика, идущего по улице под грустную музыку. Видео набрало более 670 тыс. просмотров.

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