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Общество

Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове

1 ноября 2021 года, 16:19

В Пскове на улице Леона Поземского, 115 открылась одна из крупнейших в России заправок для автобусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации. На открытии АЗС присутствовал губернатор региона Михаил Ведерников.

Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове

Фото: Псковское агентство информации

Как отметил генеральный директор «Брянской нефтяной компании» Илья Линник, одновременно под навесом могут заправляться газом 10 автобусов. Кроме того, на АЗС также смогут заправляться и легковые автомобили, оборудованные под метан.

Одним из главных преимуществ открывшейся газовой АЗС выступает ее близкое нахождение к «Псковпассажиравтотрансу», 45 автобусов которого здесь будут обслуживаться, а также высокая скорость заправки.

Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове

Фото: Псковское агентство информации

Всего на заправке установлены десять метановых и шесть дизельных постов. Общий объем инвестиций, вложенных Брянской нефтяной компанией, составил 300 млн рублей.

По словам Ильи Линника, на АЗС установлено оборудование аргентинского производства. Под навесом заправки стоят датчики-газоанализаторы, которые предотвращают излишнюю загазованность путем отключения подачи газа.

«Фонари все работают, также будет развиваться район, в котором находится заправка. Территорию будут приводить в порядок», – отметил гендиректор «Брянской нефтяной компании».

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