Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

К июлю 2022 года в Пскове отремонтируют улицу Александра Невского

22 октября 2021 года, 15:15

До августа 2022 года в Пскове отремонтируют участок улицы Александра Невского между улицами Олега Кошевого и Ветряной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» будет отремонтировано более 600 метров дорожного полотна.

К июлю 2022 года в Пскове отремонтируют улицу Александра Невского

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В рамках ремонтных работ на участке улицы Александра Невского подрядчиком будет выполнено фрезерование старого покрытия с устройством основания из щебня и выравнивающего асфальтобетонного слоя, далее – укладка верхнего слоя.

Кроме того, на дорожном отрезке будут установлены новые колодцы, отрегулированы положения крышек люков, произведен ремонт тротуаров и укреплены обочины. Также на автомобильном участке появятся дорожные знаки, новая дорожная разметка, нанесенная термопластиком, и искусственная дорожная неровность.

Завершение работ запланировано на 28 июля 2022 года. Однако, как отметили в управлении городского хозяйства администрации города Пскова, основные работы подрядной организацией – ООО «ДРС60» – могут быть проведены уже в этом году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Троих юношей из Пскова признали виновными в избиении бездомных
Новая аллея появится в Пскове на берегу Великой
Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»
До -5 градусов похолодает в Псковской области ночью 24 октября
Тала Нещадимова: Прошедший град не достиг критериев опасного явления
До 25 декабря в Пскове разработают концепцию развития велотранспортной системы
Порядка 9 тысяч заявок на догазификацию подали псковичи
Юный пскович стал чемпионом Европы по шахматам
274 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за последние сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства