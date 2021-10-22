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Экономика

Михаил Ведерников объяснил, почему в Псковской области не будет дополнительной нерабочей недели

22 октября 2021 года, 10:28

Губернатор Михаил Ведерников объяснил, почему в Псковской области, вошедшей в число регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости ковидом, решили не вводить дополнительную нерабочую неделю. Об этом он рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. Он также напомнил, что президент и Правительство объявили нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Однако руководство регионов с высоким уровнем распространения инфекции могло это сделать с 23 октября.

Михаил Ведерников объяснил, почему в Псковской области не будет дополнительной нерабочей недели

Фото: Андрей Степанов

«Взвесив риски, все «за» и «против», мы приняли решение не объявлять дополнительную неделю нерабочих дней», – сообщил губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что на это было две причины: скорость роста заболеваемости немного сбили предыдущими ограничениями, что сделало ситуацию не критической; также уже анонсировали ужесточение противовирусных мероприятий с 1 ноября.

«Этот пакет мер долго прорабатывался. Он запускает новый этап борьбы с заболеванием, и перед этим мы изучили опыт других регионов, тщательно взвесили возможные риски», – объяснил Ведерников.

По мнению главы региона, нынешние решения позволяют обойтись без закрытия экономики.

«Они тоже достаточно жёсткие, и даже в какой-то степени болезненные, но не такие радикальные, как могли быть», – подчеркнул губернатор.

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