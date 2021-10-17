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Общество

«Псков – зеленый город»: московский путешественник снял видео о Пскове

17 октября 2021 года, 18:10

Известный московский блогер, видеограф и путешественник Александр Пискарев разместил на своей странице в Instagram видеоролик, снятый в Пскове. О том, какое впечатление областной центр Псковской области оставил в его сердце, он поделился с «Комсомольской правдой – Псков».

По его словам, последний раз он приезжал в город лишь в 2000-х. С тем пор же Псков преобразился радикально. «Центр по-европейски опрятен, много прогулочных зон, информационных стендов, объектов культуры и истории, а длинная прогулочная набережная манит как спортсменов, так и любителей неспешного созерцания», – отметил Александр Пискарев.

Кроме того, московский блогер также обратил внимание на огромное количество городских скверов и парков, подчеркнув, что Псков – «зеленый город». «Россия начинается здесь» – девиз, который очень подходит западному форпосту России, и эта надпись, установленная на берегах Великой, несомненно, является ещё одной визитной карточкой Пскова», – добавил Александр Пискарев.

Также известный видеограф поделился с изданием фотографиями осеннего Пскова, которые он сделал во время своей поездки в древний город.

«Псков – зеленый город»: московский путешественник снял видео о Пскове

Фото: Александр Пискарев
«Псков – зеленый город»: московский путешественник снял видео о Пскове

Фото: Александр Пискарев
«Псков – зеленый город»: московский путешественник снял видео о Пскове

Фото: Александр Пискарев

Больше фото смотрите в материале.

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